Кто в народной песне похвалялся "мы веслом махнем корабль возьмем кистенем махнём караван собьём Карион Истомин включал в свои вирши в ..... Одно из стихотворений цикла "Думы" этого поэта посвящено подвигу Ивана Сусанина?

История

Кто в народной песне похвалялся "мы веслом махнем корабль возьмем кистенем махнём караван собьём Карион Истомин включал в свои вирши в ..... Одно из стихотворений цикла "Думы" этого поэта посвящено подвигу Ивана Сусанина?

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