«Куда подевался зеленый цвет у растений?» - спросила синичка мудрую сову. В землю ушел, чтобы на следующий год все снова окрасить? А куда на самом деле подевался зелёный цвет? - О каком процессе идет речь? Ответьте на вопрос с...

Биология

«Куда подевался зеленый цвет у растений?» - спросила синичка мудрую сову. В землю ушел, чтобы на следующий год все снова окрасить? А куда на самом деле подевался зелёный цвет? - О каком процессе идет речь? Ответьте на вопрос синички и нарисуйте, как вы себе представляете данный процесс.

Автор: Гость