Помогите пожалуйста сделать номер 379 еще внизу текста вопросы
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Помогите пожалуйста сделать номер 379 еще внизу текста вопросы
Ответ(ы):
Гость:
один не является числительным т.к. говорится о том ,что он одинок... Ведь рядом куча других людей, нельзя сказать что он совершенно один гуляет..."один" используется здесь в переносном значении)
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