Купили 1,5 кг яблок и 1,2 груш, заплатив за всю покупку 304,62 рубля.Известно,что 1 кг ябл??к на 35,6 рублей дешевле 1-го кг груш .Сколько стоит 1 кг груш ?

Математика

Купили 1,5 кг яблок и 1,2 груш, заплатив за всю покупку 304,62 рубля.Известно,что 1 кг ябл??к на 35,6 рублей дешевле 1-го кг груш .Сколько стоит 1 кг груш ?

Автор: Гость