Купили 1,5 кг яблок и 1,2 груш, заплатив за всю покупку 304,62 рубля.Известно,что 1 кг ябл??к на 35,6 рублей дешевле 1-го кг груш .Сколько стоит 1 кг груш ?
Математика
Купили 1,5 кг яблок и 1,2 груш, заплатив за всю покупку 304,62 рубля.Известно,что 1 кг ябл??к на 35,6 рублей дешевле 1-го кг груш .Сколько стоит 1 кг груш ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - стоит 1 кг яблок х+ 35,6 - стоит 1 кг груш 1,5х- стоит 1,5 кг яблок 1,2*(х+35,6) - стоит 1,2 кг груш 1,5х+ 1,2(х+35,6) - заплатили за всю покупку, что равно по условию 304,62 Уравнение: 1,5х+1,2(х+35,6)=304,62 1,5х+1,2х+ 42,72=304,62 2,7х=304,62-42,72 2,7х=261,9 х=97 (руб.) стоит 1 кг яблок 97+35,6 = 132,6 (руб) стоит 1 кг груш Ответ: 132,6 руб.
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