Из поселка богатово выехал велосипедист со скоростью 15 км/ч покажи его движение н?? числовом луче
Математика
Из поселка богатово выехал велосипедист со скоростью 15 км/ч покажи его движение н?? числовом луче
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б-Богатово В-Велосипедист Б_В_______________ S=15км/ч
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