Помогите пожалуйста очень вас прошу упражнение 8 или 9 пишите понятно очень вас пр??шу помогите пожалуйста
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Помогите пожалуйста очень вас прошу упражнение 8 или 9 пишите понятно очень вас пр??шу помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9) 1..shirts,miniskirts,leggins,pullovers 2 I like to wear polo skirt . 3 My new shoes is platforms. 4 ..like to wear sweatshirt with long sleevs .
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