Помогите пожалуйста очень вас прошу упражнение 8 или 9 пишите понятно очень вас пр??шу помогите пожалуйста

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Помогите пожалуйста очень вас прошу упражнение 8 или 9 пишите понятно очень вас пр??шу помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9)     1..shirts,miniskirts,leggins,pullovers        2 I like to wear polo skirt .        3 My new shoes is platforms.          4 ..like to wear  sweatshirt with long sleevs .
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