Напиши причины усиления московского княжества 3 класс
Биология
Напиши причины усиления московского княжества 3 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Удачное расположение города Москва ( далеко от границ с другими государствами, а также располагался на пересечении торговых путей) 2) Первые князья обладали политической ловкостью, для расширения границ княжества 3) Рост населения
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