От дома до работы маме нужно ехать 20 мин на автобусе и еще 10 мин идти пешком сколько времени у нее уходит на дорогу от дома до работы и обратно без учета времени ожидания автобуса? условие напишите и решение

Математика

От дома до работы маме нужно ехать 20 мин на автобусе и еще 10 мин идти пешком сколько времени у нее уходит на дорогу от дома до работы и обратно без учета времени ожидания автобуса? условие напишите и решение

Автор: Гость