От дома до работы маме нужно ехать 20 мин на автобусе и еще 10 мин идти пешком сколько времени у нее уходит на дорогу от дома до работы и обратно без учета времени ожидания автобуса? условие напишите и решение
Математика
От дома до работы маме нужно ехать 20 мин на автобусе и еще 10 мин идти пешком сколько времени у нее уходит на дорогу от дома до работы и обратно без учета времени ожидания автобуса? условие напишите и решение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1).20+10=30(мин.)-идти на работу; 2).30*2=60(мин.)-уходит на всю дорогу. Ответ: 1час.
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