Ребят, нужна помощь! Теория вероятности!! Всё что сможете, желательно с решением, н?? тупо ответ
Математика
Ребят, нужна помощь! Теория вероятности!! Всё что сможете, желательно с решением, н?? тупо ответ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)вероятность того что вытянут 3 шара: 3/7 а)из этого вероятность того,что вытянут 2: 2/7;вытянут 6: 6/6,ну и 7: 7/5 б)Отсюда следует:(2/7)*(6/6)*(7/5)=4/10 2)Вероятность того, что пёс проголосует за каждого из кандидатов 1/3. Вероятность того, что два события произойдут совместно равна произведению вероятностей, то есть Шарик голосует за Федю и его избирают 0,5/3, для кота эта вероятность 0,7/3, для почтальона 0,8/3. Это три составные события, дальше их можно рассматривать, как события. Вероятность того, что произойдёт хотябы одно из событий нескольких событий равна сумме их вероятностей. Итого 0,5/3+0,7/3+0,8/3, то есть 2/3. 3)по формуле полной вероятности находим Р=1/2*0,2+1/2*3/8=0,2875 По формуле Байеса Р(1)=0,5*0,2/Р=0,1/0,2875=0,348 Р(2)=0,5*0,375/0,2875=0,652 Вероятнее из второго, там вероятность выше
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