Купили 8 коробок конфет- больших по 800 г и маленьких по 400 г.Общая масса конфет 4 кг.С??олько купил коробок конфет по 800 г и по 400 г? Уравнением не решать!
Математика
Купили 8 коробок конфет- больших по 800 г и маленьких по 400 г.Общая масса конфет 4 кг.С??олько купил коробок конфет по 800 г и по 400 г? Уравнением не решать!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надеюсь понятно............
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Выполните разбор слов.Прорезали (чёрные ) тучи.Хлынул(настоящий)ливень.Дождь стпа??овился ещё (сильнее) этих слов что в скобках.плиз.
Математика
Українська мова