Купили 8 коробок конфет- больших по 800 г и маленьких по 400 г.Общая масса конфет 4 кг.С??олько купил коробок конфет по 800 г и по 400 г? Уравнением не решать!

Математика

Купили 8 коробок конфет- больших по 800 г и маленьких по 400 г.Общая масса конфет 4 кг.С??олько купил коробок конфет по 800 г и по 400 г? Уравнением не решать!

Автор: Гость