Купили конфет a кг по 103 руб.и печенье по 33 руб. сколько заплатили за покупку?

Математика
Купили конфет a кг по 103 руб.и печенье по 33 руб. сколько заплатили за покупку?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заплатили 136 рублей- 103+33=136
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