Купили конфет a кг по 103 руб.и печенье по 33 руб. сколько заплатили за покупку?
Математика
Купили конфет a кг по 103 руб.и печенье по 33 руб. сколько заплатили за покупку?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заплатили 136 рублей- 103+33=136
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
НАЙДИ РОДСТВЕННЫЕ СЛОВА ОБОЗНАЧАЮЩИЕ ПРЕДМЕТЫ (ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ) ВЫПИШИ ИХ ??ОКАЗАВ СТРЕЛКАМИ КАКОЕ СЛОВО ОТ КАКОГО ОБРАЗОВАЛОСЬ Первым выжима...
Математика
Математика
2. Число приватизированных квартир в доме составляет от 4,3 % до 5,8 % от общего числа квартир. Каково минимально возможное число квартир в т...
Математика