Решите пожалуйста номер 5 правильно))
Математика
Решите пожалуйста номер 5 правильно))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Извини всё размыто, так я бы ответил
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На молочной ферме каждой корове в сутки давали 3 килограмма сена это одна 9 часть в??ех кормов которые она получала Сколько всего килограммов кормо...
Математика
Краткая запись!! Не решение!! В аллее растёт 27 клёнов , лип на 16 деревьев больше, а берёз на 8 меньше, чем клёнов . На сколько меньше в аллее...
Математика
Пожалуйста помогите составить только условие к задаче. Расстояние от Ташкента д?? Самарканда 300 км. Поезд "Афросиёб" проведёт это расстояние за ...
История