На молочной ферме каждой корове в сутки давали 3 килограмма сена это одна 9 часть в??ех кормов которые она получала Сколько всего килограммов кормов давали в сутки 65 коровам

Математика

На молочной ферме каждой корове в сутки давали 3 килограмма сена это одна 9 часть в??ех кормов которые она получала Сколько всего килограммов кормов давали в сутки 65 коровам

Автор: Гость