На молочной ферме каждой корове в сутки давали 3 килограмма сена это одна 9 часть в??ех кормов которые она получала Сколько всего килограммов кормов давали в сутки 65 коровам
Математика
На молочной ферме каждой корове в сутки давали 3 килограмма сена это одна 9 часть в??ех кормов которые она получала Сколько всего килограммов кормов давали в сутки 65 коровам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3*9=27(кг)сено давали одной корове в день 2) 27*65=1755(кг)сено давали 65 коровам в день ответ:1755 сено давали 65 коровам в день.
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