2. Число приватизированных квартир в доме составляет от 4,3 % до 5,8 % от общего числа квартир. Каково минимально возможное число квартир в таком доме?
Математика
2. Число приватизированных квартир в доме составляет от 4,3 % до 5,8 % от общего числа квартир. Каково минимально возможное число квартир в таком доме?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Минимальное количество квартир в доме 18, а приватизированных 1. 1/18 = 0,555 = 5,5%.
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