Кусок металла имеет объём 15м кубических и массу 105 тонн. Определите его плотность
Физика
Кусок металла имеет объём 15м кубических и массу 105 тонн. Определите его плотность
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В = 15 м³ масса = 105 тон = 105 000 кг ρ - ? масса = ρV ρ = масс/об ρ = 105000/15 = 7000 кг/м³
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