Никита купил в булочной 3 ватрушки по цене 5руб 40коп за ватрушку и столько же плюш??к по цене 4руб 50коп сколько сдачи с 50 руб. он получил? Как изменится решение задачи,если купить 7 ватрушек и 7 плюшек и не меняя остальн...

Гость: Гость:

1) 3*5,4=16 руб. 20 коп Никита потратил на ватрушки; 2) 3 * 4,5 = 13 руб 50 коп он потратил на плюшки; 3) 50 - 16,2 - 13,5 =20 руб 30 коп у него осталось Можно все посчитать одним действием: 50 - (3*5,4) - (3,45) = 50 - 16,2 - 13,5 = 20,3 Если изменить количество булок: 1) 7*5,4=37 руб. 80 коп Никита потратил на ватрушки; 2) 7 * 4,5 = 31 руб 50 коп он потратил на плюшки; 3) 37,8 + 31,5 = 69 руб. 30 коп - потратил бы Никита, но у него всего 50 рублей. Посчитаем, сколько ему не хватает для покупки: 4) 69,3-50=19 руб. 30 коп. не хватает.