Для чего нам нужна ФОНЕТИКА и ОРФОЭПИЯ? Пожалуйста 5 предложений)

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В отличие от других лингвистических дисциплин, фонетика исследует не только языковую функцию, но и материальную сторону своего объекта: работу произносительного аппарата, а также акустическую характеристику звуковых явлений. Поэтому она связана также с нелингвистическими дисциплинами: с анатомией и физиологией речеобразования и восприятия речи, с одной стороны, и с акустикой речи – с другой. Как и языкознание вообще, фонетика связана с психологией, так как речевая деятельность является частью психической деятельности человека. В отличие от нелингвистических дисциплин, фонетика рассматривает звуковые явления как элементы языковой системы, служащие для воплощения слов и предложений в материальную звуковую форму, без чего общение невозможно. Вне этой функции звуковая сторона языка не может быть понята; даже отдельный звук речи выделяется из звуковой цепи лишь как представитель фонемы, т. е. благодаря его связям со смысловыми единицами языка .