Найдите предложение с причастным оборотом. 1)Море гладко выковано из синего мета??ла. 2)В густом вечереющем воздухе пролетела чайка. 3)Бурые сосны роняли иголки на отсыревший от влаги песок. 4)Шумел прилив, медленно набегал...
Русский язык
Найдите предложение с причастным оборотом. 1)Море гладко выковано из синего мета??ла. 2)В густом вечереющем воздухе пролетела чайка. 3)Бурые сосны роняли иголки на отсыревший от влаги песок. 4)Шумел прилив, медленно набегали грохочущие волны.
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Гость:
Ответ 3 остыревший от чего? от влаги песок
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