Найдите предложение с причастным оборотом. 1)Море гладко выковано из синего мета??ла. 2)В густом вечереющем воздухе пролетела чайка. 3)Бурые сосны роняли иголки на отсыревший от влаги песок. 4)Шумел прилив, медленно набегал...

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Найдите предложение с причастным оборотом. 1)Море гладко выковано из синего мета??ла. 2)В густом вечереющем воздухе пролетела чайка. 3)Бурые сосны роняли иголки на отсыревший от влаги песок. 4)Шумел прилив, медленно набегали грохочущие волны.

Автор: Гость