Помогите решить неопределённый интеграл

Математика
Помогите решить неопределённый интеграл
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение в файле. Нужно дробь преобразовать в сумму, выполнив почленное деление числителя.
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