Найдите произведение корней уравнения (x^2-4)(x^2+3)=18
Алгебра
Найдите произведение корней уравнения (x^2-4)(x^2+3)=18
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