Помогите решить задачу? дорожные рабочие отремонтировали 2 участка дороги по 1425 М КАЖДЫЙ и 4 участка по 3785 м каждый. сколько всего метров дороги было отремонтировали? вырази ответ в километрах и метрах.

Математика

Помогите решить задачу? дорожные рабочие отремонтировали 2 участка дороги по 1425 М КАЖДЫЙ и 4 участка по 3785 м каждый. сколько всего метров дороги было отремонтировали? вырази ответ в километрах и метрах.

Автор: Гость