Помогите решить задачу? дорожные рабочие отремонтировали 2 участка дороги по 1425 М КАЖДЫЙ и 4 участка по 3785 м каждый. сколько всего метров дороги было отремонтировали? вырази ответ в километрах и метрах.

Математика
Помогите решить задачу? дорожные рабочие отремонтировали 2 участка дороги по 1425 М КАЖДЫЙ и 4 участка по 3785 м каждый. сколько всего метров дороги было отремонтировали? вырази ответ в километрах и метрах.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1425*2=2850 и 3785*4=15140 затем 15140+2850=17990 в километрах=17,99 (км) в метрах 17990 метров!)
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