ПОМОГИТЕ !!! найти наименьшее значение и наибольшее значения функции у=cos x на отрезке ( -2п/3 ; 0 )

Математика
ПОМОГИТЕ !!! найти наименьшее значение и наибольшее значения функции у=cos x на отрезке ( -2п/3 ; 0 )
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
y=2cosx-18/П*x+4 на отрезке [-2П/3;0]      найдём производную функции:  y' = -2sinx - 18/П  Найдём критические точки                   -2sinx - 18/П=0                                                          sinx= - 9/П  (значение не табличное). Тогда найдём наибольшее и наименьшее значение на концах отрезка:  y(-2П/3) = -2*1/2 + 18/П*2П/3 +4 = -1 + 16 = 15  y(0) = 2 - 0 + 4 = 2 + 4 = 6.                                   -----------> наименьшее значение на отрезке  [-2П/3;0]  достигается  в точке [0; 6]  равно 6.                                                                       minf(x) = f(0) = 6                                                                     [-2П/3;0]                                                                                      Ответ: 6 

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