ПОМОГИТЕ !!! найти наименьшее значение и наибольшее значения функции у=cos x на отрезке ( -2п/3 ; 0 )
Математика
ПОМОГИТЕ !!! найти наименьшее значение и наибольшее значения функции у=cos x на отрезке ( -2п/3 ; 0 )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
y=2cosx-18/П*x+4 на отрезке [-2П/3;0] найдём производную функции: y' = -2sinx - 18/П Найдём критические точки -2sinx - 18/П=0 sinx= - 9/П (значение не табличное). Тогда найдём наибольшее и наименьшее значение на концах отрезка: y(-2П/3) = -2*1/2 + 18/П*2П/3 +4 = -1 + 16 = 15 y(0) = 2 - 0 + 4 = 2 + 4 = 6. -----------> наименьшее значение на отрезке [-2П/3;0] достигается в точке [0; 6] равно 6. minf(x) = f(0) = 6 [-2П/3;0] Ответ: 6
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