Площя ромба доривнюе 18 см2 обчислити сторону ромба якщо один з його кутив доривнюе 30
Математика
Площя ромба доривнюе 18 см2 обчислити сторону ромба якщо один з його кутив доривнюе 30
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=18 кв.см A=30^0 відповідь: 6см
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