Сходство и различие раковин моллюсков

Биология
Сходство и различие раковин моллюсков
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Гость:
Брюхоногие и двустворчатые моллюски являются многоклеточными животными, туловища которых не имеют сегментарно­го строения. Тело большинства видов дан­ных классов моллюсков полностью или частично покрыто раковиной. У брюхоно­гих раковина дельная, часто асимметрич­ная и закрученная, у двустворчатых — со­стоит из двух створок. Голову, туловище и ногу можно разли­чить только у брюхоногих, у двустворча­тых голова отсутствует. У брюхоногих хорошо развиты органы чувств — осязания, химического чувства, равновесия и зрения. У двустворчатых ор­ганы чувств развиты слабо. Двустворчатые являются исключитель­но водными животными, в то время как среди брюхоногих есть обитатели и вод­ной, и наземно-воздушной среды.
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