Квадрат числа 1 1/3//////////////////////////////////////////////////////

Математика
Квадрат числа 1 1/3//////////////////////////////////////////////////////
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Ответ(ы):
Гость:
Квадрат числа 1= 1 Квадрат числа 1/3 = 1/9
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