Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Квадратне рівняння: х в квадрате + 3=4х
Алгебра
Квадратне рівняння: х в квадрате + 3=4х
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х^2+3=4х Х^2-4х+3=0 D=16-12= 4=2 X1= 3 X2=1
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
Русский язык
5 причин почему нужно учить правила по русскому языку?
Ответить
История
Почему места в Афинских театрах занимали ночью
Ответить
Технология
Можно-ли металлическую заготовку красить на деревянной доске?
Ответить
Математика
Помогите срочно%693 пожалуйстп
Ответить
Русский язык
Шутливые задания на тему приставки ОЧЕНЬ СРОЧНО, ПРОШУ!!!
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск