Как ты понимаешь смысл фразы. и охранять природу значит охранять родину
Русский язык
Как ты понимаешь смысл фразы. и охранять природу значит охранять родину
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Природа-это наш родной дом, её как маму надо беречь и уважать, её не надо загрязнять, природа это же и есть родина, значит её надо охранять.
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