Как ты понимаешь смысл фразы. и охранять природу значит охранять родину

Русский язык
Как ты понимаешь смысл фразы. и охранять природу значит охранять родину
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Природа-это наш родной дом, её как маму надо беречь и уважать, её не надо загрязнять, природа это же и есть родина, значит её надо охранять. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Разделить на слоги.В лесу стояла высокая ель.Белка устроила на ели гнездо.Пушисто??у зверьку не страшна зима.В гнезде у белки тепло.
Ответить
Английский язык
Напишите по-английски. 1.Он хороший рабочий. 2.Он работает хорошо. 3.Она плохо поёт. 4.Она плохая певица. 5.Они быстро бегают.
Ответить
Русский язык
Допиши окончания существительных.Укажи их падеш и склонения.Разбери предложения по членам.Мальчик написал по электронной почт... письмо друг. ..Дет...
Ответить
Биология
Спинной мозг. располагается в полости ... , имеет три защитные оболочки ..., ... и ... . вместо многоточий нужно вставить пропущенные слова
Ответить
Английский язык
ДАЮ 25 БАЛЛОВ!!! НА ФОТО!!! АНГЛИЙСКИЙ!!! Номер 8! ПОМОГИТЕ!!! НАДО СРОЧНО!!!
Ответить