Разделить на слоги.В лесу стояла высокая ель.Белка устроила на ели гнездо.Пушисто??у зверьку не страшна зима.В гнезде у белки тепло.
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Разделить на слоги.В лесу стояла высокая ель.Белка устроила на ели гнездо.Пушисто??у зверьку не страшна зима.В гнезде у белки тепло.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В ле-су сто-я-ла вы-со-ка-я ель. Бел-ка у-стро-и-ла на е-ли гнез-до. Пу-шис-то-му зверь-ку не страш-на зи-ма. В гнез-де у бел-ки теп-ло.
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