Разделить на слоги.В лесу стояла высокая ель.Белка устроила на ели гнездо.Пушисто??у зверьку не страшна зима.В гнезде у белки тепло.

Гость: Гость:

В ле-су сто-я-ла вы-со-ка-я ель. Бел-ка у-стро-и-ла на е-ли гнез-до. Пу-шис-то-му зверь-ку не страш-на зи-ма. В гнез-де у бел-ки теп-ло.