Спинной мозг. располагается в полости ... , имеет три защитные оболочки ..., ... и ... . вместо многоточий нужно вставить пропущенные слова

Биология
Спинной мозг. располагается в полости ... , имеет три защитные оболочки ..., ... и ... . вместо многоточий нужно вставить пропущенные слова
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Позвоночного канала мягкая, паутинная и твердая
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