Спинной мозг. располагается в полости ... , имеет три защитные оболочки ..., ... и ... . вместо многоточий нужно вставить пропущенные слова

Биология

Спинной мозг. располагается в полости ... , имеет три защитные оболочки ..., ... и ... . вместо многоточий нужно вставить пропущенные слова

Автор: Гость