Напишите по-английски. 1.Он хороший рабочий. 2.Он работает хорошо. 3.Она плохо поёт. 4.Она плохая певица. 5.Они быстро бегают.

Английский язык
Напишите по-английски. 1.Он хороший рабочий. 2.Он работает хорошо. 3.Она плохо поёт. 4.Она плохая певица. 5.Они быстро бегают.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.He is a good worker. 2.He works well. 3.She badly sings. 4.She is the bed singer. 5.They quickly run.
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