Квадратный лист бумаги площадью 1 м кв разрезали на квадраты с длиной стороны 5 см. сколько квадратов получилось?

Математика
Квадратный лист бумаги площадью 1 м кв разрезали на квадраты с длиной стороны 5 см. сколько квадратов получилось?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1м=100см Площадь квадрата получ 5²=25 100÷25=4 Получилось 4 квадрата
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите обращать уточнение. 2x+3x-3x2 -6x -2x-4=0
Ответить
Алгебра
X(x+7)(x-4)=0 методом интервала пж контролная
Ответить
Литература
Сколько человек было в отряде Гэндальфа в сказке Дж.Р.Р.Толкиена "хоббит, или Туда ?? Обратно"?
Ответить
Математика
Постройте график функции y=|x|(x+2)-5x и определите при каких значениях m прямая y=m имее?? с графиком ровно 2 общие точки. Помогите, пожалуйста, с...
Ответить
История
Кто кроме животных и птиц был изображён на золотых пластинах найденных в шиликтинской долине
Ответить