Квадратный лист бумаги площадью 1 м кв разрезали на квадраты с длиной стороны 5 см. сколько квадратов получилось?

Математика

Квадратный лист бумаги площадью 1 м кв разрезали на квадраты с длиной стороны 5 см. сколько квадратов получилось?

Автор: Гость