Квадратный лист бумаги площадью 1 м кв разрезали на квадраты с длиной стороны 5 см. сколько квадратов получилось?
Математика
Квадратный лист бумаги площадью 1 м кв разрезали на квадраты с длиной стороны 5 см. сколько квадратов получилось?
Ответ(ы):
Гость:
1м=100см Площадь квадрата получ 5²=25 100÷25=4 Получилось 4 квадрата
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