Сколько человек было в отряде Гэндальфа в сказке Дж.Р.Р.Толкиена "хоббит, или Туда ?? Обратно"?

Литература

Сколько человек было в отряде Гэндальфа в сказке Дж.Р.Р.Толкиена "хоббит, или Туда ?? Обратно"?

Автор: Гость