Ладка качается в море на волнах, которые распространяются со скоростю 2 м/с.Рассто??ние между двумя ближайшими гребнями волн 6 м.Какова частота ударов волн о корпус лодки.

Физика

Ладка качается в море на волнах, которые распространяются со скоростю 2 м/с.Рассто??ние между двумя ближайшими гребнями волн 6 м.Какова частота ударов волн о корпус лодки.

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