Ладка качается в море на волнах, которые распространяются со скоростю 2 м/с.Рассто??ние между двумя ближайшими гребнями волн 6 м.Какова частота ударов волн о корпус лодки.

Физика
Ладка качается в море на волнах, которые распространяются со скоростю 2 м/с.Рассто??ние между двумя ближайшими гребнями волн 6 м.Какова частота ударов волн о корпус лодки.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Л=6м; v=2м/с;частота ню =v/л=2/6=1/3 Гц
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