ЛЕКСИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА ТЕЛЕМОСТ ТЕЛЕЗВЕЗДА ГЕИМЕР ДАЙВЕР

Гость: Гость:

Это примеры если что-плеер - обычно переносное звуко- и/или видеовоспроизводящее устройство. СМИ- Сре́дства ма́ссовой информа́ции (СМИ), масс-медиа — периодические печатные издания, радио-, теле- и видеопрограммы, кинохроникальные программы, иные формы распространения массовой информации, Интернет-всемирная система объединённых компьютерных сетей для хранения и передачи информации , телемост- совокупность технических и организационных мер, направленных на обеспечение двусторонней аудио и видеосвязи между двумя и более удалёнными объектами средствами телевизионной техники, спутниковой или какой-либо другой связи, телезвезда - человек, достигший успеха в своей области, ставший широко известным среди самых разных слоёв населения и привлекающий повышенное внимание телевидения и прессы, геймер- человек, играющий в видеоигры, хотя сначала геймерами называли тех, кто играет только в ролевые или военные игры., дайвер - это подводное плавание со специальным снаряжением, аэробус- одна из крупнейших авиастроительных компаний в мире, образованная в конце 1960-х годов путем слияния нескольких европейских авиапроизводителей., суши- блюдо традиционной японской кухни, приготовленное из риса с уксусной приправой и различных морепродуктов, а также других ингредиентов, жвачка - кулинарное изделие, которое состоит из несъедобной эластичной основы и различных вкусовых и ароматических добавок или же у парнокопытных — процесс пережёвывания возвращаемой из желудка растительной пищи