Потчеркните ударный слог ударный слог кольцо -кольца,страна -страны,земля-земли,с??еза-слеза,зима -зимы,трава травы.

Русский язык
Потчеркните ударный слог ударный слог кольцо -кольца,страна -страны,земля-земли,с??еза-слеза,зима -зимы,трава травы.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кольцо-ударный слог коль,кольца-ударный слог коль,страна-у.слог в конце на,страны у.слог на,земля-ля,земли-зе,слеза-за,зима-ма,зимы-зи,травы-тра, трава-ва.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
30 баллов. Если поможете, а не просто так напишете фигню, если напишете фигню, то за??локируют вас))) Помогите сделать номера 1 и 2, буду благода...
Ответить
Математика
Дроб 1 вторая плюс 3 восьмых
Ответить
Литература
Пожалуйста напишите мне сочинение на тему:"Почему живучи и неискоренимы Малчалин??? !"
Ответить
Русский язык
Каким художник изобразил момент побега ивана царевича и Елены Прекрасной на верн??м сером волке
Ответить
Алгебра
MN= 8,7 см KM= 19,2 см найдите NK
Ответить