Потчеркните ударный слог ударный слог кольцо -кольца,страна -страны,земля-земли,с??еза-слеза,зима -зимы,трава травы.
Русский язык
Потчеркните ударный слог ударный слог кольцо -кольца,страна -страны,земля-земли,с??еза-слеза,зима -зимы,трава травы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кольцо-ударный слог коль,кольца-ударный слог коль,страна-у.слог в конце на,страны у.слог на,земля-ля,земли-зе,слеза-за,зима-ма,зимы-зи,травы-тра, трава-ва.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
30 баллов. Если поможете, а не просто так напишете фигню, если напишете фигню, то за??локируют вас))) Помогите сделать номера 1 и 2, буду благода...
Математика
Литература
Русский язык