Пожалуйста напишите мне сочинение на тему:"Почему живучи и неискоренимы Малчалин??? !"

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Молчалины господствуют на свете... " А. Грибоедов По большому счёту со времен написания этого классического произведения в российском обществе мало что изменилось. Вопрос не в том, кто герой нашего времени. Однозначно этот герой - Молчалин. В конечном счёте Молчалин – столп современного общества. Общество опирается на Молчалиных. Их ценности – карьера, богатство, публичные материальные блага - любой ценой. Это в самом деле наше общество. То, которое построено сегодня в России. Где всё, что касается души, самосовершенствования, нравственного развития, не в почёте. Конечно, в идеале вроде бы надо стремиться говорить правду. Как замечал Марк Твен, «если всегда говорить правду, не надо будет ничего помнить» . То есть жить можно будет гораздо спокойнее, чем сейчас. Спокойнее для души. А пока мы часто хитрим, юлим, используем ложь во спасение и так далее. Всё - ради достижения материальных благ, построения карьеры, ради власти. Наверное, общество может измениться, если накопится критическая масса Чацких. Но пока для этого предпосылок нет. При любой идейной трактовке финала комедии, вне зависимости от того, как вы ответите на вопрос: победитель Чацкий или побежденный? - мир Фамусовых, который противостоит герою, оказывается осмеян и побежден. Чацкий не мог победить в неравном противостоянии, вернее в то время не победил. Нам-то, читателям, хорошо известен ход истории. Но нам нравится Чацкий, мы любим его всей душой, и вместе с ним уезжаем из Москвы, от этой борьбы, от разбитых мечтаний. "Карету мне, карету! "