Одна ручка стоит 7 рублей. Сколько можно купить ручек на 100 рублей? Помогите решит??
Математика
Одна ручка стоит 7 рублей. Сколько можно купить ручек на 100 рублей? Помогите решит??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно купить 14 ручек. 14*7=98 2 рубля останутся. Ответ:14 ручек можно купить на 100 рублей. Остаток будет 2 рубля.
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