Нарисуйте 1)8 фишек и закрасьте 2 из них Нарисуйте 2)9 фишек и закрасьте 3 из них. кака?? часть всех фишек закрашена в каждом случае?
Математика
Нарисуйте 1)8 фишек и закрасьте 2 из них Нарисуйте 2)9 фишек и закрасьте 3 из них. кака?? часть всех фишек закрашена в каждом случае?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В таких случаях 1)одна четвёртая 2) одна третья
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