Нарисуйте 1)8 фишек и закрасьте 2 из них Нарисуйте 2)9 фишек и закрасьте 3 из них. кака?? часть всех фишек закрашена в каждом случае?

Математика

Нарисуйте 1)8 фишек и закрасьте 2 из них Нарисуйте 2)9 фишек и закрасьте 3 из них. кака?? часть всех фишек закрашена в каждом случае?

Автор: Гость