Прочитайте фрагмент стихотворений найдите и вы пишите метафоры. подумайте,в чём необычность этих метафор Стихотворения 1) В каждый гвоздик душистой сирени, Распевая,вползает пчела. 2) Грустя,и плача,и смеясь, Звенят ручьи мои...
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Прочитайте фрагмент стихотворений найдите и вы пишите метафоры. подумайте,в чём необычность этих метафор Стихотворения 1) В каждый гвоздик душистой сирени, Распевая,вползает пчела. 2) Грустя,и плача,и смеясь, Звенят ручьи моих стихов. 3) Ель рукавом мне тропинку завесила. 4) Неохотно и несмело Солнце смотрит на поля. Чу,за тучей прогремело. Принахмурилась земля.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. гвоздик сирени 2. звенят ручьи 3.ель рукавом завесила 4.принахмурилась земля
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