Лексикология напишите пример пож
Русский язык
Лексикология напишите пример пож
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Гость:
Пример:Вода, земля, небо, птица, зелёный, синий, длинный, идти, думать, говорить и т. д.В русском языке есть слова, которые знают и используют в своей речи не все. Это необщеупотребительныеслова.Пример:Яруга (овраг) употребляется в речи жителей некоторых мест, шамот (огнеупорная глина) — в речи металлургов.Лексикология — это раздел науки о языке, в котором изучается слово как основная единица языка и его словарный состав.
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