Математика 5 класс номер 366 Мотогонщик преодолел первый участок трассы за 54 с, вт??рой за 46 с, а третий на n с быстрее, чем второй. Сколько времени затратил мотогонщик на прохождение этих трёх участков? Найди значение если...

Математика
Математика 5 класс номер 366 Мотогонщик преодолел первый участок трассы за 54 с, вт??рой за 46 с, а третий на n с быстрее, чем второй. Сколько времени затратил мотогонщик на прохождение этих трёх участков? Найди значение если n 9,17,22.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I участок - 54 секунды II участок - 46 секунды III участок - ? на n сек. меньше(быстрее) чем II Решение: 1) 46-9=37(сек)  2) 54+46+37=137(сек) 137сек=2 мин 17 сек 1) 46-17=29(сек) 2) 54+46+29=129(сек) 129сек=2 мин 9 сек 1) 46-22=24(сек) 2) 54+46+24= 124(сек) 124сек=2 мин 4 сек
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