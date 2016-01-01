Математика 5 класс номер 366 Мотогонщик преодолел первый участок трассы за 54 с, вт??рой за 46 с, а третий на n с быстрее, чем второй. Сколько времени затратил мотогонщик на прохождение этих трёх участков? Найди значение если...

Математика

Математика 5 класс номер 366 Мотогонщик преодолел первый участок трассы за 54 с, вт??рой за 46 с, а третий на n с быстрее, чем второй. Сколько времени затратил мотогонщик на прохождение этих трёх участков? Найди значение если n 9,17,22.

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