Какое изменение глагола показывают добавляя -а.?а) форму множественного числа. б) форму настоящего времени. в) форму женского рода. г) нет правильного ответа

Русский язык

Какое изменение глагола показывают добавляя -а.?а) форму множественного числа. б) форму настоящего времени. в) форму женского рода. г) нет правильного ответа

Автор: Гость