Какое изменение глагола показывают добавляя -а.?а) форму множественного числа. б) форму настоящего времени. в) форму женского рода. г) нет правильного ответа
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Какое изменение глагола показывают добавляя -а.?а) форму множественного числа. б) форму настоящего времени. в) форму женского рода. г) нет правильного ответа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Форму женского рода: ШлаА, рисовалА, прыгалА!
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