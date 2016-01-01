Ленту длиной 6 метров разрезали на куски по 2/3м Скажи сколько получилось кусков
Математика
Ленту длиной 6 метров разрезали на куски по 2/3м Скажи сколько получилось кусков
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 : 2/3 = 9 кусков получилось
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