Лерическое отношение героев в произведение три палимы
Литература
Лерическое отношение героев в произведение три палимы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стихотворение зрелого периода «Три пальмы» было написано М. Лермонтовым в 1838 году. Впервые оно было опубликовано в «Отечественных записках» в 1839 году.В стихотворении, являющемся по жанру балладой, поэт использовал ряд пушкинских образов из «Подражания Корану», такой же стихотворный размер и строфику. Однако в смысловом отношении лермонтовская баллада полемична по отношению к пушкинскому стихотворению. Автор наполняет ее философским содержанием, поставив во главу угла вопрос о смысле человеческой жизни.Философский смысл стихотворения имеет явный религиозный оттенок, а вся поэтическая притча насыщена библейской символикой. Число пальм символизирует три составляющих человеческой души: разум, чувства и волю. Родник выступает как символ духа, связывающего человека с источником жизни – Богом. Оазис символизирует собой рай; неслучайно поэт помещает действие баллады в «степи аравийской земли»: именно там, по преданиям, находился Эдемский сад. Эпитет «гордые» по отношению к пальмам символизирует человеческую гордыню и присутствие первородного греха. «Смуглые ручки» и «черные очи»арабов, хаос и беспорядок («нестройные звуки», «с криком и свистом», «взрывая песок») указывают на нечистую силу. Полный разрыв человеческой души с Богом и завладение ею нечистой силой выражает строка: «Кувшины звуча налилися водою». Душа человека гибнет от «топора» мавров, а караван следует за следующей жертвой на запад, направление, противоположное месту пребывания Бога. Раскрывая смысл жизни человека, Лермонтов призывает внимательнее относиться к своей душе. Гордыня и отказ от смирения, принятия предопределенного Богом могут привести к трагическим последствиям – разрушению как души, так и тела.В стихотворении Лермонтов поднимает и проблему взаимоотношений человека и природы: люди не ценят то, что дарит им природа. Они стремятся уничтожить ее ради сиюминутных желаний или выгоды, не думая о последствиях. Осуждая людей за потребительское отношение к окружающему миру, поэт предупреждает, что беззащитная природа все же может отомстить обидчикам, и эта месть будет столь же безжалостна и жестока, как и поступки людей, мнящих себя царями природы.Стихотворение имеет кольцевую композицию, основанную на приеме антитезы жизни и смерти в первой и последней строфах. Первая строфа ярко рисует идиллическую картину волшебного оазиса среди безбрежной пустыни. В последней строфе оазис превращается в «седой и холодный» пепел, ручей заносит раскаленный песок, и пустыня вновь становится безжизненной, суля путникам неминуемую гибель. С помощью такой организации стихотворения Лермонтов подчеркивает всю трагедию человека в катастрофической ситуации.Повествовательное по характеру произведение имеет четкую сюжетную линию. Главными героями стихотворения являются «три гордые пальмы». Не желающие жить «без пользы» и недовольные своей судьбой, они начинают роптать на Создателя: «Не прав твой, о небо, святой приговор!». Бог услышал их недовольство, и чудесным образом возле пальм появился богатый караван. Его обитатели утолили жажду «студеной водой» из ручья, отдохнули в благодатной тени приветливых пальм, а вечером без сожаления срубили деревья: «По корням упругим топор застучал,// И пали без жизни питомцы столетий!». Гордые пальмы были наказаны за то, что не довольствовались своим уделом, а посмели «на Бога роптать».Баллада состоит из 10 строф-шестистиший, написанных четырехстопным амфибрахием, трехсложной стопой с ударением на втором слоге. Стихотворение отличают острая конфликтность сюжета, четкая композиция, ритмичность организации стиха, лирическая насыщенность и яркая образность. Лермонтов необычайно широко использует разнообразные выразительные средства: эпитеты (ручей звучный, роскошные листья, гордые пальмы, почвы бесплодной, махровою главой), метафоры (песок крутился столбом, пылающая грудь), сравнения (люди – «малые дети», караван «шел, колыхаясь, как в море челнок»), олицетворения (родник пробивался, шепчутся листья с гремучим ручьем, приветствуют пальмы нежданных гостей). Олицетворения позволяют увидеть в образах «гордых пальм» людей, недовольных своей жизнью. При описании рубки пальм использована аллитерация звука «р».В стихотворении «Три пальмы» Лермонтов сумел объединить яркую передачу красоты восточной природы во всех ее красках и важнейшие философские вопросы, волнующие не одно поколение.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Українська мова
Литература
Какие детали выделяет Толстой давая портретное описание своего персонажа? Укажите также повторяющиеся эпитеты, используемые писателем. Какова их роль?
Українська мова