Лерическое отношение героев в произведение три палимы

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Стихотворение зрелого периода «Три пальмы» было написано М. Лермонтовым в 1838 году. Впервые оно было опубликовано в «Отечественных записках» в 1839 году.В стихотворении, являющемся по жанру балладой, поэт использовал ряд пушкинских образов из «Подражания Корану», такой же стихотворный размер и строфику. Однако в смысловом отношении лермонтовская баллада полемична по отношению к пушкинскому стихотворению. Автор наполняет ее философским содержанием, поставив во главу угла вопрос о смысле человеческой жизни.Философский смысл стихотворения имеет явный религиозный оттенок, а вся поэтическая притча насыщена библейской символикой. Число пальм символизирует три составляющих человеческой души: разум, чувства и волю. Родник выступает как символ духа, связывающего человека с источником жизни – Богом. Оазис символизирует собой рай; неслучайно поэт помещает действие баллады в «степи аравийской земли»: именно там, по преданиям, находился Эдемский сад. Эпитет «гордые» по отношению к пальмам символизирует человеческую гордыню и присутствие первородного греха. «Смуглые ручки» и «черные очи»арабов, хаос и беспорядок («нестройные звуки», «с криком и свистом», «взрывая песок») указывают на нечистую силу. Полный разрыв человеческой души с Богом и завладение ею нечистой силой выражает строка: «Кувшины звуча налилися водою». Душа человека гибнет от «топора» мавров, а караван следует за следующей жертвой на запад, направление, противоположное месту пребывания Бога. Раскрывая смысл жизни человека, Лермонтов призывает внимательнее относиться к своей душе. Гордыня и отказ от смирения, принятия предопределенного Богом могут привести к трагическим последствиям – разрушению как души, так и тела.В стихотворении Лермонтов поднимает и проблему взаимоотношений человека и природы: люди не ценят то, что дарит им природа. Они стремятся уничтожить ее ради сиюминутных желаний или выгоды, не думая о последствиях. Осуждая людей за потребительское отношение к окружающему миру, поэт предупреждает, что беззащитная природа все же может отомстить обидчикам, и эта месть будет столь же безжалостна и жестока, как и поступки людей, мнящих себя царями природы.Стихотворение имеет кольцевую композицию, основанную на приеме антитезы жизни и смерти в первой и последней строфах. Первая строфа ярко рисует идиллическую картину волшебного оазиса среди безбрежной пустыни. В последней строфе оазис превращается в «седой и холодный» пепел, ручей заносит раскаленный песок, и пустыня вновь становится безжизненной, суля путникам неминуемую гибель. С помощью такой организации стихотворения Лермонтов подчеркивает всю трагедию человека в катастрофической ситуации.Повествовательное по характеру произведение имеет четкую сюжетную линию. Главными героями стихотворения являются «три гордые пальмы». Не желающие жить «без пользы» и недовольные своей судьбой, они начинают роптать на Создателя: «Не прав твой, о небо, святой приговор!». Бог услышал их недовольство, и чудесным образом возле пальм появился богатый караван. Его обитатели утолили жажду «студеной водой» из ручья, отдохнули в благодатной тени приветливых пальм, а вечером без сожаления срубили деревья: «По корням упругим топор застучал,// И пали без жизни питомцы столетий!». Гордые пальмы были наказаны за то, что не довольствовались своим уделом, а посмели «на Бога роптать».Баллада состоит из 10 строф-шестистиший, написанных четырехстопным амфибрахием, трехсложной стопой с ударением на втором слоге. Стихотворение отличают острая конфликтность сюжета, четкая композиция, ритмичность организации стиха, лирическая насыщенность и яркая образность. Лермонтов необычайно широко использует разнообразные выразительные средства: эпитеты (ручей звучный, роскошные листья, гордые пальмы, почвы бесплодной, махровою главой), метафоры (песок крутился столбом, пылающая грудь), сравнения (люди – «малые дети», караван «шел, колыхаясь, как в море челнок»), олицетворения (родник пробивался, шепчутся листья с гремучим ручьем, приветствуют пальмы нежданных гостей). Олицетворения позволяют увидеть в образах «гордых пальм» людей, недовольных своей жизнью. При описании рубки пальм использована аллитерация звука «р».В стихотворении «Три пальмы» Лермонтов сумел объединить яркую передачу красоты восточной природы во всех ее красках и важнейшие философские вопросы, волнующие не одно поколение.