Внутренняя политика Александра 1 в 1815-1825 г
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Внутренняя политика Александра 1 в 1815-1825 г
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Аракчеев пользовался особым благоволением Александра 1. Всесильный временщик, известный своей собачей преданностью царю, он стал первым его советником по внутренним делам империи и руководителем её центрального административного аппарата. Тупой и жестокий, Аракчеев стремился всю Россию превратить в одну казарму и сковать общество тесными рамками военных уставов, требуя от всех чиновников соблюдения строгой дисциплины и абсолютного послушания высшим начальникам. Аракчеев сознавал свою силу и влияние при царском дворе, а порой даже кичился бесконтрольностью «Я - друг царя, - говаривал он, - …и на меня можно жаловаться только богу» . Аракчеев был не один, но именно он наиболее полно олицетворял тот полицейский произвол и палочный режим, который установился с середины второго десятилетия 19в. и в административных учреждениях, и в армии, и в крепостной деревне. Он ярче всего воплощал в себе те отвратительные качества, которые были свойственны царским чиновником того времени, - грубость, жестокость, самодурство, солдафонство и невежество. И не случайно весь период 1815 - 1825г. г. остался в памяти русского народа как чёрная пора «аракчеевщины» . С 1815г. Аракчеев сосредоточил фактически в своих руках руководство Государственным советом, Кабинетом министров и Собственной его императорского величества канцелярией, был единственным докладчиком царю по большинству ведомств. Внутренняя политика царизма этого периода была характерна прежде всего усилением крепостного гнёта и расширением прав помещика над личностью крестьянина. В 1815г. был издан указ, запрещавший всем крестьянам «отыскивать вольность» . В 1822г. последовал указ о предоставлении помещикам права ссылать своих крепостных без суда в Сибирь на поселение «за дурные поступки» . В 1823г. особым указом была подтверждена монополия дворян на владение крепостными людьми . Самым уродливым порождением аракчеевщины были военные поселения, которые получили широкое распространение начиная с 1816г. Военные тревоги сменились мирным затишьем. Но завоёванный мир казался правительству не прочным. Содержать большую армию было дорого. Казна и без того была опустошена длительными воинами. Военные поселения обязаны были совмещать выполнение сельскохозяйственных работ со строевым обучением, неся службу наравне с солдатами и подчиняясь армейской дисциплине и казарменному распорядку жизни. По сигналу они выходили на полевые работы, по сигналу шагали в строю на ученья, по сигналу обедали и ложились спать. Детей от них отбирали, сдавая их в особые «школы кантонистов» для подготовки будущих младших командиров. К концу царствования Александра 1 насчитывалось уже 375 тыс. военных поселян. Они размещались в разных губерниях - Петербургской, Новгородской, Херсонской, Харьковской. Но самую страшную картину представляли поселения, созданные в районе собственного имения Аракчеева Грузино близ Новгорода. Он их лично инспектировал, сам творил суд и расправу, устраивал массовые порки, забивал палками насме
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