Предложение со словами президент, приветливый, презентация.

Гость: Гость:

Россия – священная наша держава, Россия – любимая наша страна. Могучая воля, великая слава – Твое достоянье на все времена! ПРИПЕВ: Славься, Отечество наше свободное, Братских народов союз вековой, Предками данная мудрость народная! Славься, страна! Мы гордимся тобой! От южных морей до полярного края Раскинулись наши леса и поля. Одна ты на свете! Одна ты такая – Хранимая Богом родная земля! ПРИПЕВ. Широкий простор для мечты и для жизни Грядущие нам открывают года. Нам силу дает наша верность Отчизне. Так было, так есть и так будет всегда ПРИПЕВ.