7x-12=|(-4) в степени2| Решить уравнение
Математика
7x-12=|(-4) в степени2| Решить уравнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7х-12=(-4) в квадр 7х-12=16 7х=16+12 7х=28 х=28/7 х=4
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