Известно ,что окна обычных домов могут быть обращены на все четыре стороны света: ??а запад, на север, на юг и на восток подчеркнуть все члены предложения

Русский язык
Известно ,что окна обычных домов могут быть обращены на все четыре стороны света: ??а запад, на север, на юг и на восток подчеркнуть все члены предложения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Окна - подлежащее, обычных - определение, домов - дополнение, могут, быть и обращены - глагол, на все - дополнение, четыре - определение, стороны света - дополнение, на запад, на север, на юг, и на восток - дополнение или можно обозначить как наречия (куда?)
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