Известно ,что окна обычных домов могут быть обращены на все четыре стороны света: ??а запад, на север, на юг и на восток подчеркнуть все члены предложения
Русский язык
Известно ,что окна обычных домов могут быть обращены на все четыре стороны света: ??а запад, на север, на юг и на восток подчеркнуть все члены предложения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Окна - подлежащее, обычных - определение, домов - дополнение, могут, быть и обращены - глагол, на все - дополнение, четыре - определение, стороны света - дополнение, на запад, на север, на юг, и на восток - дополнение или можно обозначить как наречия (куда?)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Прочитайте назовите в корне каждого слова букву в каких словах буквы обозначающи?? бизударные гласные звуки в корне ,вы проверяли изменяя форму сло...
Математика
Масса двух чемоданов 20 кг причем масса одного из них в 3 раза меньше массы друго. Найди массу каждого чемодана
Українська мова