Складіть просте і складне речення зі словом "Мама"
Українська мова
Складіть просте і складне речення зі словом "Мама"
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Мама це най головніше
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