0, 75-(-1/5) 0, 75 75 - закрывается минус 1 5 1 5
Математика
0, 75-(-1/5) 0, 75 75 - закрывается минус 1 5 1 5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,75+0,2=0,95 0,2-это когда 1\5 ну это когда делать десятичный дробь)Надеюсь хорошо объяснил?
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